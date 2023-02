Nuova allerta meteo in Sicilia: rossa tra Siracusa e Ragusa. Livello arancione per Catania e provincia

Nuova allerta meteo in Sicilia. Per domani, 10 febbraio 2023, la protezione civile regionale ha diramato un bollettino con tre diversi livelli di allerta. La zona più a rischio – colore rosso – è quella della province di Siracusa e Ragusa. Zone già alle prese con allagamenti e disagi durante tutta la giornata di oggi. Previsti venti di burrasca e mareggiate lungo le coste. Sarà arancione, invece, l’allerta nelle province di Enna e Catania. Livello giallo per le province di Messina e Palermo. Un quadro che, almeno sulla carta, sembra in miglioramento ma non si escludono chiusure per scuole e università. Un’ordinanza è stata già firmata dal sindaco di Siracusa Francesco Italia.