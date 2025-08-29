Quarta notte consecutiva di sparatorie a Catania, proiettili contro un bar e una panineria

La sfida alle istituzioni continua e il palcoscenico sono sempre le strade di Catania. Nel capoluogo etneo si registra la quarta notte consecutiva con delle sparatorie. Nel mirino ancora una volta saracinesche e vetrate esterne di alcune attività commerciali. Questa volta i colpi sono stati sparati contro la panineria-gelateria Lombardo, che si trova al civico 2 di via dell’Agricoltore, nella zona di via Fossa della Creta. A terra le forze dell’ordine hanno trovato 26 bossoli calibro 7,62. Qualche ora dopo, intorno alle 5, una nuova segnalazione per degli spari al civico 39 di via XXXI Maggio, traversa del viale Mario Rapisardi. I malviventi hanno sparato due colpi nella vetrata di un Bar tabacchi. Intanto sono in corso ulteriori verifiche su una terza presunta sparatorie nella zona di via Plebiscito.