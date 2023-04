Comunali Catania, per la candidatura di Trantino arriva l’appoggio di Forza Italia. Si attende la Lega

Per Enrico Trantino arriva anche l’appoggio di Forza Italia. A metterlo nero su bianco in una nota è il coordinatore regionale Marcello Caruso. «Una scelta di altissimo profilo che assicura alla futura amministrazione comunale di Catania competenza, professionalità e passione». L’appoggio dei forzisti si aggiunge a quelli di altri partiti del centrodestra che, negli ultimi giorni, hanno già esplicitato il proprio a favore dell’avvocato di Fratelli d’Italia già assessore della giunta dell’allora primo cittadino (poi sospeso) Salvo Pogliese. Dalla Democrazia cristiana di Totò Cuffaro a Noi con l’Italia. Insomma, adesso manca all’appello solo la Lega che per prima aveva fatto il passo più lungo della gamba con i manifesti della deputata di Prima l’Italia Valeria Sudano affissi, senza simbolo, in giro per tutto il capoluogo etneo. Il passo indietro – o, forse, sarebbe meglio dire di lato – è atteso già per la giornata di oggi.

«Anche a Catania – commenta il coordinatore regionale di Forza Italia – si delinea la candidatura unitaria del centrodestra. A questo risultato si è giunti grazie a scelte responsabili condotte da tutte le forze politiche e ora possiamo lavorare a costruire una squadra all’altezza delle sfide importanti che attendono la futura amministrazione; è una sfida di governo cui Forza Italia contribuirà non solo con i propri rappresentanti locali, ma anche con l’indispensabile supporto a tutti i livelli istituzionali, con la sinergia col governo Schifani e con la deputazione regionale e nazionale». A storcere il naso, già nei giorni scorsi, di fronte al nome di Trantino, era stato Pippo Arcidiacono. Il collega di giunta, infatti, si è detto deciso a continuare la propria personale corsa a sindaco della città di Catania. A fine marzo, Arcidiacono aveva tenuto a precisare che la sua candidatura era stata «autorizzata» direttamente da Pogliese nel corso di un incontro con numerose persone presenti.