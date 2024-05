Gianfranco Miccichè torna in Forza Italia, spingerà le candidature di Falcone e Chinnici alle Europee

Gianfranco Miccichè torna a casa. L’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana è rientrato tra le fila di Forza Italia, partito di cui è stato commissario regionale storico, prima dell’estromissione, coincisa anche con l’uscita dal gruppo parlamentare all’Ars, dovuta agli scontri ripetuti con Renato Schifani e Marco Falcone.

E a riportarlo in auge nel partito che ha aiutato a fondare insieme a Silvio Berlusconi, proprio Marco Falcone, comparso durante l’ultima convention elettorale tenuta a Palermo, fianco a fianco con l’ex ministro e Caterina Chinnici, candidata, così come l’assessore regionale all’Economia, alle prossime elezioni Europee in programma per l’otto e il nome di giugno.

Finiti dunque i tempi in cui Miccichè si dichiarava ormai un pensionato, tutt’altro, adesso ha già garantito che Falcone e Chinnici sono i suoi candidati e «saranno eletti entrambi». Passato anche, almeno per il momento, il tempo in cui l’assessore all’Economia era visto come rappresentante della frangia meloniana di Forza Italia, per questo vicino all’ex governatore Nello Musumeci e distante, appunto dalla linea purista del berlusconiano della prima ora Miccichè. Per completare il riavvicinamento, adesso, manca solo il rotorno al gruppo parlamentare guidato da Stefano Pellegrino a palazzo dei Normanni.