Incidente autostrada A18, l’ultimo bollettino sulle condizioni della coppia di origine brasiliana

Resta ricoverata, nel reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Cannizzaro, la 53enne di origini brasiliane rimasta ferita ieri pomeriggio nel grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza dello svincolo per Fiumefreddo. La ferita, stando all’ultimo bollettino medico, è in pericolo di vita ed è sottoposta ad assistenza respiratoria. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un uomo che viaggiava con lei. Si tratta di un 52enne, pure lui originario del Brasile. L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono meno gravi. Dopo alcuni momenti di tensioni vissuti dopo l’arrivato presso il Pronto soccorso dell’ospedale il 52enne attualmente si trova al Trauma center.