Ministro Lollobrigida: «Per fortuna la siccità ha colpito di più il Sud, in particolare la Sicilia»

Gaffe al Senato per il ministro Lollobrigida. Ieri durante il Question time – il momento in cui esponenti del governo rispondono alle domande di membri del Parlamento su determinati argomenti – il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) ha fatto una dichiarazione che sta facendo molto discutere e sollevando polemiche. Rispondendo al senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), che lo ha interrogato sulle misure per contrastare gli effetti della carenza idrica sul comparto vitivinicolo italiano, Lollobrigida ha parlato dell’importanza di questo settore per il nostro Paese e di «manutenzione del territorio, quella cultura del territorio che avviene con il lavoro prezioso degli agricoltori, che viene messa in discussione per l’appunto dalla crisi idrica». Questa «da almeno un ventennio colpisce le aree del nostro Paese».

Subito dopo Lollobrigida ha detto che «per fortuna quest’anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene (Bergesio è originario del Piemonte, ndr), che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante». In quel momento nessuno al Senato sembra aver protestato, ma in queste ore si stanno susseguendo critiche per le parole del ministro e qualche richiesta di dimissioni da parte di alcune forze politiche di opposizione.