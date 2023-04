Trantino sindaco? Arcidiacono non ci sta. «Nessun dibattito, confermo la mia candidatura»

Enrico Trantino candidato sindaco di Catania per Fratelli d’Italia? Per Pippo Arcidiacono, che fa parte del partito di Giorgia Meloni, si tratta di un «fulmine a ciel sereno». Una candidatura, quella dell’avvocato penalista ed ex assessore ai Lavori pubblici nella giunta del sindaco Salvo Pogliese, che Arcidiacono non ha digerito perché «venuta fuori dal nulla e senza alcun confronto interno», si legge in una nota inviata alla stampa dopo il tavolo del centrodestra convocato ieri a Palermo.

«Questo lo troviamo poco democratico – aggiunge Arcidiacono usando il plurale – nei confronti di tutti quelli che da anni lavorano duramente per dare risposte serie e concrete alla città. Per chi, come me, aveva avuto il via libera dal coordinatore regionale alla candidatura come possibile sindaco del centrodestra, e assai deludente aver appreso la novità dagli organi di informazione». Arcidacono, anche lui assessore della giunta Pogliese, da giorni aveva reso pubblica la propria candidatura con una pagina Facebook e l’affissione dei manifesti in città. «Con il gruppo che mi sostiene, al momento, confermiamo la mia candidatura a sindaco, sottolineando che le vicende odierne ci hanno rafforzato ancor di più nel proseguire il progetto politico per la rinascita della nostra Catania».