Biancavilla: il vicino gli parcheggia l’auto d’epoca sotto casa, 19enne la incendia e poi va in caserma

Ha dato fuoco all’auto del vicino che l’aveva parcheggiata sotto la finestra della sua abitazione e poi si è presentato alla stazione dei carabinieri di Biancavilla, in provincia di Catania. Il 19enne è stato arrestato per incendio doloso.

Intorno alle 2 di notte, alcuni passanti hanno segnalato la macchina – una Fiat 126 – in fiamme e una pattuglia ha raggiunto la zona di piazza Cavour. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Adrano che hanno subito accertato che si trattava di incendio doloso. Subito sono partite le indagini per individuare il responsabile ascoltando le testimonianze di alcune persone presenti. I sospetti si sono concentrati subito sul vicino di casa e sono iniziate le ricerche del giovane.

Il 19enne non è stato trovato in casa. Verso le 3.30 è stato lui stesso a presentarsi in caserma ammettendo di avere incendiato l’auto del vicino infastidito dal fatto che l’avesse parcheggiata sotto la finestra della sua abitazione al piano terra. Il giovane ha raccontato ai carabinieri di non avere nemmeno provato a chiedere al dirimpettaio di spostare la macchina, ma di avere deciso direttamente deciso di prendere una bottiglia di plastica, andare al distributore di benzina per riempirla e poi tornare indietro per incendiare la vettura. L’incendio ha causato anche l’annerimento della facciata dell’abitazione e la completa distruzione dell’auto d’epoca.