Sparatoria a Catania, morto in ospedale il 21enne raggiunto da cinque colpi di pistola

È morto il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione. Troppo gravi le ferite riportate dai cinque proiettili che lo hanno colpito alla schiena ieri pomeriggio, intorno alle 15, in piazza Palestro, a Catania. Castiglione dopo l’agguato é stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro.

Il 21enne è arrivato in gravi condizioni e i medici, assistiti dagli anestesisti, hanno provveduto subito a intubarlo. Subito dopo Castiglione è stato portato in Radiologia e immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. I proiettili, con fori a quanto pare solo in entrata, hanno provocato diverse lacerazioni ai polmoni e un’abbondante emorragia interna nella zona dell’addome.

Chi ha sparato, a quanto pare da una moto, lo avrebbe fatto per uccidere e dietro il delitto potrebbe esserci un movente passionale, forse legato a una donna. Intanto una persona si è costituita e in queste ore gli agenti della Squadra mobile stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso.