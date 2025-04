Butta figlia dal balcone a Misterbianco, arrestata per omicidio aggravato

È stata arrestata dai carabinieri per omicidio volontario aggravato la 40enne che ha ucciso la propria figlia di sette mesi lanciandola dal terrazzo di casa, al terzo piano di un appartamento di Misterbianco, in provincia di Catania. Il provvedimento è dei carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Misterbianco. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Augusto Rio e dall’aggiunto Sebastiano Ardita che coordina l’area che si occupa delle fasce deboli. La donna soffrirebbe di problemi psicologici, pare aggravati per una depressione post partum, e per questo era seguita, da febbraio scorso, da un amministratore di sostegno nominato dal tribunale di Catania. La 40enne in passato sarebbe stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.