Catania, chiusure al traffico e misure speciali per il weekend delle Frecce Tricolori

Foto di Aeronautica Militare

Catania si appresta a vivere un fine settimana all’insegna dello spettacolo e della sicurezza in occasione del Catania Air Show Frecce Tricolori, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, l’Ufficio Traffico Urbano ha disposto la chiusura al traffico del lungomare di Ognina, che sarà interamente pedonalizzato in alcune fasce orarie. Il tratto interessato comprende viale Ruggero di Lauria, piazza Franco Battiato (ex piazza Nettuno) e viale Artale Alagona e sarà accessibile esclusivamente a piedi sabato 3 maggio dalle 14:00 alle 19:30 e domenica 4 maggio dalle 10:00 alle 20:00.

La chiusura mira a favorire la partecipazione del pubblico a uno degli eventi più attesi dell’anno, organizzato dall’Aero Club Catania insieme all’Aeronautica Militare. Piazza Franco Battiato sarà il cuore della manifestazione, primo appuntamento del calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche 2025, che culminerà con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.

L’ordinanza firmata dai dirigenti comunali prevede inoltre, negli stessi orari, il divieto di transito su via Testa e via del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno. Il divieto riguarderà tutti i veicoli, ad eccezione di quelli appartenenti ai residenti, ai corpi di polizia e di soccorso, ai servizi per la raccolta dei rifiuti, ai velocipedi, ai taxi, nonché ai veicoli diretti a strutture alberghiere della zona o ai parcheggi Europa, porto Rossi e porto Ognina.

Per gestire l’afflusso delle decine di migliaia di visitatori attesi, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano straordinario di mobilità. Un’area parcheggio per pullman sarà allestita davanti al complesso Le Ciminiere, mentre un’altra zona di sosta per le autovetture sarà disponibile in via Aci Castello, nei pressi del centro commerciale. Sarà inoltre completamente accessibile il parcheggio antistante la stazione ferroviaria. A supporto della logistica, saranno installati bagni chimici lungo il litorale e impiegati volontari della protezione civile, in coordinamento con la polizia locale, che presidierà il perimetro dell’area chiusa al traffico.

Per incoraggiare l’uso dei mezzi pubblici, su iniziativa del sindaco Enrico Trantino, domenica 4 maggio a partire dalle ore 14:00 sarà potenziata la linea bus 935 e verrà aumentata la frequenza della Metropolitana. Inoltre, in occasione della partita interna del Catania FC, in programma alle 20:00, il servizio della Metropolitana sarà prolungato fino alle 23:30, offrendo così una valida alternativa all’uso dell’auto privata.