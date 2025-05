Con l’auto contro un muro a Motta Sant’Anastasia: ferito un 21enne

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le sette di questa mattina in via Andrea Caponnetto a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Secondo quanto è stato ricostruito finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo avvenuto per cause che sono ancora in corso di accertamento: un’auto – una Mercedes – si è schiantata violentemente contro un muro.

Alla guida della macchina un ragazzo (classe 2004) che, nell’impatto, è rimasto ferito. Sul posto sono stati chiamati a intervenire gli operatori sanitari del 118 che, a bordo di un’ambulanza, hanno portato il giovane all’ospedale San Marco di Catania. Per l’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza il mezzo. I carabinieri e gli agenti della polizia municipale si sono invece occupati dei rilievi utili a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.