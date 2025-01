Catania, sparatoria in piazza Palestro: ferito gravemente un 21enne

Intorno alle 15 di oggi un 21enne è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in piazza Palestro, a Catania. Il giovane – che secondo quanto apprende MeridioNews si chiama Giuseppe Francesco Castiglione – è stato trovato a terra da alcune Volanti della polizia, che sono intervenute dopo la segnalazione di una sparatoria. Castiglione, che è residente a Catania, è stato centrato da cinque colpi – alcuni sono arrivati all’altezza della schiena – anche se pare che i proiettili sparati contro di lui sarebbero stati di più. Il ragazzo – che è stato ferito gravemente – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro da un’ambulanza del 118, poi è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sul luogo della sparatoria è intervenuta la polizia per i rilievi del caso.