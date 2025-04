Catania, addio ad amiGO: dall’1 maggio stop al servizio di car e bike sharing

A partire da domani, 1 maggio, il servizio di car e bike sharing amiGO non sarà più disponibile a Catania. Lo annunciano con una nota congiunta le direzioni di Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania e Amat Palermo, dopo le recenti deliberazioni del consiglio di amministrazione di Amat. La disattivazione del servizio comporterà l’interruzione delle app e dei portali di prenotazione, la chiusura definitiva di tutti i noleggi attivi secondo le condizioni già previste e il rimborso dei crediti residui, che avverrà secondo modalità che verranno comunicate prossimamente agli utenti.

La mobilità condivisa, ormai parte integrante della quotidianità urbana, non verrà tuttavia abbandonata. È infatti già in corso la transizione verso un nuovo sistema di sharing, promosso da Amts insieme a partner tecnologici, il cui avvio è previsto a breve. Gli utenti riceveranno nei prossimi giorni un’e-mail con tutte le informazioni necessarie per attivare il nuovo account, incluse eventuali promozioni di benvenuto e le risposte alle domande più frequenti. Nel frattempo, Amts garantirà il supporto agli utenti fino alla conclusione di tutte le operazioni amministrative.