Sant’Agata li Battiati, auto dei vigili urbani parcheggiata sul marciapiede

Un lettore ha segnalato alla nostra redazione la presenza di una pattuglia della polizia municipale, non è chiaro se impegnata in controlli della velocità, lungo la strada provinciale 8, nel tratto che attraversa il territorio di Sant’Agata li Battiati. Il mezzo delle forze dell’ordine si trova però parcheggiato sopra un marciapiede, normalmente destinato ai pedoni. Una deroga alle forze dell’ordine è concessa solo in caso di servizi urgenti, come l’intervento per incidenti stradali o esigenze operative immediate.