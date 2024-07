Oggi in Sicilia 23 incendi: a Menfi toccate alcune abitazioni, residenti in strada con secchi d’acqua

Foto di Agenzia Dire

Oggi in Sicilia ci sono stati 23 incendi: sei in provincia di Agrigento, tre in quelle di Caltanissetta, di Catania, di Enna e di Messina, uno in provincia di Palermo, uno in quella di Ragusa, due in provincia di Siracusa e uno in quella di Trapani. Per lo spegnimento degli incendi sono stati impegnati i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile. A Menfi, in provincia di Agrigento, le fiamme hanno sfiorato alcune abitazioni. «Siamo certi che dietro questi episodi ci sia la mano criminale dell’uomo», dice il sindaco di Menfi, Vito Clemente. «Al momento – aggiunge Clemente – l’area boschiva del Magaggiaro, il nostro polmone verde, è al sicuro».

Nel Comune dell’Agrigentino oggi pomeriggio quattro incendi sono divampati in quattro diversi punti del territorio comunale. All’inizio i roghi hanno coinvolto delle sterpaglie, ma il vento di scirocco – che oggi ha soffiato su quel territorio – ha alimentato le fiamme, che in pochi minuti si sono estese e hanno raggiunto diverse zone, comprese quelle abitate. Gli incendi hanno interessato in particolare le contrade Agareno e Sant’Antonino, ma anche un paio di strade del centro abitato (via Porto Palo e via del Serpente). Da quello che si apprende, non è stato necessario evacuare nessuna abitazione, ma le persone residenti nelle zone in cui il fuoco ha lambito le case hanno provato a fronteggiare le fiamme con dei secchi d’acqua.

Una villa vicina alla strada statale 115 è stata raggiunta dalle fiamme, alimentate anche da cumuli di spazzatura abbandonata: alcune strutture in legno e il giardino della villa sono stati distrutti dal fuoco. In contrada Sant’Antonino le fiamme hanno raggiunto alcuni mezzi agricoli, che sono stati completamente avvolti dal fuoco. Gli altri incendi sono divampati nelle seguenti aree: nell’Agrigentino a Palma di Montechiaro in contrada Cugna, ad Agrigento in contrada Mendolito, a Cattolica Eraclea in contrada Aquilea, a Grotte in contrada Burgio; a Caltanissetta c’è stato un incendio che ha coinvolto la vegetazione in contrada Deliella, nel Nisseno sempre incendi che hanno toccato la vegetazione a Mazzarino in contrada Ficari e in contrada Diga Disueri.

Nel Catanese a Licodia Eubea in contrada Giurfo, a Linguaglossa, a Ramacca in contrada Torricella; a Enna in contrada Rossomanno e in contrada Bubudello, poi nella provincia a Piazza Armerina in contrada Mosaici del casale villa Romana; nel Messinese a Militello Rosmarino in contrada Monte Scurzi e a Pagliara in contrada Locadi; in provincia di Palermo a Godrano in contrada Cannitello; nel Trapanese a Salemi in contrada San Giuseppe; in provincia di Siracusa a Palazzolo Acreide in contrada Casa Bianca e a Ferla in contrada Campanino; infine nel Ragusano a Comiso in contrada Colobria.