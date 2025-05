Oroscopo della settimana: dal 5 all’11 maggio 2025. Tra sogni e realtà, i pianeti scelgono la decisione

Una settimana inaugurata da Venere e Nettuno che, tra sogni e realtà, non si fanno remora ad essere diretti e decisionisti, in accordo con un Marte molto determinato. Ottimo per i segni di Fuoco, a volte un po’ esagerati; nonostante i tempi lunghi, bene per i Terra che si muovono più celermente; gli Aria, tranne la Bilancia, ne beneficiano più di tutti e rimettono a posto le idee; mentre i romantici Acqua preferiranno agire da dietro le quinte e forti dei loro affetti.

ARIETE

Questa settimana, in Ariete, la bella Venere abbraccia Nettuno e, seppur forte e istintiva, si concede alle ragioni del cuore e dei sogni. Il suo ritrovato accordo con Marte in trigono dal Leone vi darà grandissima chiarezza in amore, e vi farà decidere di costruire una meravigliosa realtà affettiva. Mentre nel lavoro mostrerete grinta e sarete notati per le vostre capacità, arriva una proposta interessante basata sulla stima e condotta dagli affetti. Nel weekend ci sarà spazio per le passioni e per un piccolo spostamento.

TORO

Questa settimana, voi Toro, non siete ancora convinti dei cambiamenti che state affrontando, ma deciderete di procedere verso quanto stabilito o concordato anche con il partner. Sarà una settimana piena di ascolto interiore: lascerete, infatti, che le vostre sensazioni vi diano le risposte, senza fare troppa analisi. Interessanti saranno le dinamiche di coppia che evolvono in positivo, adattandosi ai cambiamenti e manifestando maggiore complicità, senza però entrare in conflitto per i diversi punti di vista. Nel weekend c’è aria di festeggiamenti.

GEMELLI

Voi Gemelli sembrate posseduti da una inusuale calma, come se aveste scelto di ascoltare i sentimenti e rispettare i tempi con calma, senza forzare nulla. Vi sentirete meglio in famiglia e desiderosi di coltivare meglio le vostre relazioni più o meno forti, mentre il vostro intuito vi fornirà una serie di indizi per costruire meglio un quadro generale, che vi dia l’indicazione pratica della vostra vita, di dove state andando e di come i vostri progetti professionali stanno evolvendo, dandovi sempre più la consapevolezza di esser maturati. Nel weekend vi godrete i sentimenti in maniera serena e pacata, consapevoli di essere con la persona giusta.

CANCRO

Per voi Cancro, con l’inizio della quadratura di Venere e Nettuno, non sempre sarà semplice gestire i sentimenti: le stelle vi propongono di manifestarvi e di non temere le domande scomode o i confronti. Non potrete stare in difesa ancora a lungo, quindi cavalcate l’onda, soprattutto con l’aiuto di una Luna che vi guiderà, facendovi comprendere qual è il momento giusto per dialogare. Al lavoro, intanto, la misurazione tra voi e i nuovi risvolti di alcune situazioni vi fa sentire al centro di una rivoluzione che cambierà molto le cose. Farete anche a meno di certe attenzioni: è più un desiderio di pace e calma che vi guida, per adesso. Nel weekend potreste stare vicino ad un familiare che ha bisogno della vostra presenza.

LEONE

Sarete ben contenti di sapere che la bella Venere è dalla parte del Leone e, con il suo bellissimo trigono, accompagnata da Nettuno, si connette al vostro ospite Marte regalandovi un momento magico in amore. Anche in termini interiori qualcosa sembra cambiare: questa settimana, infatti, il cielo astrologico vi vuole più pacati e saggi, più empatici e meno connessi all’ansia di protagonismo che a volte è imperante nel vostro caso. Tutto scorre in una maniera più fluida e serena, mentre si avvicina la spinta di Saturno che vi farà trionfare al lavoro entro l’autunno. Intanto il weekend si preannuncia sereno e senza troppo stress.

VERGINE

Ora che i pianeti smettono a uno a uno di opporsi al cielo della Vergine, sembra tutto più leggero e gestibile per voi. Troverete, infatti, che la condizione ideale per farvi star bene risieda in tutto ciò che vi dà certezza e non vi mette in ansia. Il lavoro sembra avere trovato dei compromessi accettabili, e voi potrete godere dei sentimenti più liberamente, visto che sarete un po’ meno oberati di cose da fare. Il vostro animo sempre analitico vi aiuterà a gestire un ritrovato Mercurio amico, che vi permetterà di conoscere meglio il partner e le persone nuove che avete intorno. La condizione generale del weekend è la condivisione conviviale con amici e persone care: vorrete a tutti i costi ritrovare i rapporti sociali armonici e validi.

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi è arrivato il momento delle scelte: le più significative, forti e coraggiose dell’anno, che iniziano proprio questa settimana. Venere, il vostro pianeta, dall’opposizione in Ariete assieme a Nettuno, vi chiederà di fare luce su qualcosa di ambiguo, di non temporeggiare più e di disfarsi di tutto ciò che non è produttivo o sano per voi. Anche e soprattutto al lavoro, troverete il modo di fare dei tagli spietati, mentre in amore dovrete provare a muovere qualcosa se non vi fa star bene la situazione. Il weekend necessita di un confronto amicale che vi aiuti a valutare una serie di vostre idee.

SCORPIONE

Settimana alquanto complessa per voi Scorpione, tanto per cambiare. Accade, infatti, che Venere e Nettuno ce la metteranno tutta per convincervi che non sono più contro: ma convincere voi stessi che il peggio è passato non è un’impresa da poco. Siate positivi, i tempi stanno evolvendo verso la semplificazione, ma vi si chiede una settimana di grande onestà e auto analisi, che vi metterà con lucidità di fronte a tutto ciò a cui non volete più sottostare. Mentre al lavoro ce la state mettendo tutta per ultimare dei progetti davvero importantissimi, le stelle vi consigliano un weekend romantico. Qualcuno dal passato chiede di vedervi.

SAGITTARIO

Ecco, per voi Sagittario, una settimana finalmente felice e piena di entusiasmo. Venere e Nettuno, uno dei vostri pianeti, felicemente in trigono, vi spingono a immaginare paradisi in amore tra arcipelaghi lontani, scimmie e pellicani, ispirando la vostra inesauribile fantasia e il vostro amore per il viaggio. Marte, dal canto suo, ha tutta l’intenzione di esservi amico, di spronarvi e incendiarvi di passione. Questa settimana cadono le barriere e i rimandi, e parte un progetto per voi importante. Il weekend risulta magicamente esaltante.

CAPRICORNO

Gli astri sembrano un po’ provocare i Capricorno, questa settimana. La quadratura di Venere e Nettuno vi confonde un po’ in amore, e desidererete trovare tempi e spazi consoni per vivere meglio il ritmo e il tempo dell’amore. Non sempre pazienterete, ma saprete di certo che il momento lo esige, mentre anche negli affari sarete più lucidi e ponderati del solito, e in questo caso temporeggiare non vi dispiacerà affatto, poiché spererete di avere più tempo per valutare pro e contro e vederci più chiaro nelle proposte che vi hanno sottoposto. Nel weekend provate a fare una piccola gita fuori porta con il partner.

ACQUARIO

Per voi Acquario questa settimana è un richiamo alla realtà, e non certo perché dovrete rinunciare alla fantasia, ma perché i sogni cominciano a diventare realtà, i progetti a concretizzarsi e dinamiche avere dei risultati tangibili. Quindi non state nel mondo della fantasia, che è il vostro laboratorio per nulla segreto, ma cercate di applicare nella realtà una serie di azioni pratiche che vi faranno stare bene e decideranno del vostro futuro. In amore, i single stanno vivendo un periodo d’oro con l’avvicendarsi di conoscenze nuove e interessanti, mentre chi è in coppia ritrova uno scherzoso dialogo con il partner. Il weekend è pieno di inviti non avete che da scegliere.

PESCI

Voi romantici Pesci siete, questa settimana, desiderosi di coccolare e coccolarvi tra gli affetti familiari. Venere diventa lucida e un flusso emozionale vi mette in contatto con la solidità dei sentimenti ottenuti. Ben diversa è la situazione al lavoro, dove con un po’ di suspense state aspettando dei risultati che per voi significano molto: anche se, con il vostro straordinario intuito, intuite già come si potrebbero evolvere le dinamiche che osservate da tempo. Nel weekend la famiglia e gli affetti intimi vi assorbono completamente.