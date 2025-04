Una fondazione intitolata a Sara Campanella: la famiglia lancia la raccolta fondi. «Per progetti concreti contro i femminicidi»

«Portare avanti i valori, i sogni e l’impegno che Sara ha incarnato durante la sua vita», nonché la lotta l femminicidio e alla violenza di genere. È l’obiettivo della famiglia di Sara Campanella, la 22enne studentessa del Palermitano uccisa dal collega universitario Stefano Argentino il 31 marzo. Ed è proprio per tenere viva la memoria della ragazza che la famiglia rende noto di voler creare una fondazione a suo nome, chiedendo l’aiuto dei cittadini attraverso una campagna online di raccolta fondi. «Abbiamo bisogno del vostro supporto, anche il più piccolo contributo, per costruire qualcosa di grande, nel nome di Sara», spiega Claudio Campanella, fratello di Sara.

L’idea dei familiari è che la fondazione diventi «punto di riferimento per sostenere le persone in difficoltà, per supportare progetti educativi, per la prevenzione e sensibilizzazione delle giovani generazioni, a partire sin dalla scuola dell’infanzia – spiega ancora il fratello – per contrastare stereotipi di genere e promuovere relazioni sane con iniziative concrete e progetti sul territorio, coinvolgendo genitori, operatori sanitari, insegnanti, forze dell’ordine e istituzioni». Sul web, dove l’iniziativa è stata lanciata con i riferimenti per le donazioni, è già partito il passaparola. «Non tornerà, ma così resterà sempre con tutti noi», si lege tra i commenti.