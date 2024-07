Negli ultimi due giorni 19 incendi in Sicilia: in provincia di Palermo un rogo anche in autostrada

In queste ore molti incendi stanno interessando la provincia di Palermo. Quelli più importanti sono divampati a Gangi, a Partinico – nella strada statale 115, vicino a un supermercato in contrada Raccuglia – e nello spartitraffico dell’autostrada Palermo-Catania nella zona di Villabate. Inoltre sulla strada statale Palermo-Sciacca si è incendiato un furgone e le fiamme si sono propagate a un canneto: sono intervenute le squadre di Palermo e di Alcamo. Per spegnere gli incendi sono stati impegnati i vigili del fuoco e la forestale. Nelle ultime 48 ore in Sicilia ci sono stati 19 incendi.