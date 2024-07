Incendi in Sicilia: allerta rossa per una provincia, arancione per le altre otto

Foto di Agenzia Dire

In Sicilia afa e temperature alte anche oggi, per cui la protezione civile ha lanciato diverse allerte per il rischio incendi. Per la provincia di Siracusa è stata diramata un’allerta rossa, mentre per le altre otto si tratta di allerta arancione. In provincia di Palermo i vigili del fuoco e i forestali sono impegnati nello spegnimento di diversi incendi. Le fiamme sono divampate a Mezzojuso, a Partinico in contrada Madonna del Ponte e in contrada Mozzicato, a Montelepre in contrada Suvarelli, a Monreale e a San Giuseppe Jato in contrada Mortilli.