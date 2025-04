Un messinese è morto in un incidente in moto in Piemonte: trovato dopo ore in un fosso

È un 41enne originario di Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina) il centauro trovato senza vita lungo la strada provinciale 50 a Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria (in Piemonte). Sempre lì c’era anche la sua moto, una Bmw R1200a. A segnalare la presenza del motociclista è stato un passante e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dai primi rilievi eseguiti, i militari hanno potuto ricostruire che l’uomo, affrontando probabilmente una curva a velocità sostenuta, ha perso il controllo del mezzo – a lui intestato – andando a incastrarsi all’interno di un tubo di scolo in cemento armato dentro un fosso. Il 41enne messinese, ma residente a Vignale Monferrato (in provincia di Alessandria) è morto sul colpo.

Secondo quanto è stato ricostruito finora in merito alla dinamica dell’incidente, il motociclista sarebbe finito in un fosso di corso Roma, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari della guardia medica. I vigili del fuoco e i carabinieri stanno cercando di ricostruire le cause e dinamica esatta del sinistro. Secondo quanto riferito dalla centrale del 118, non c’è stato intervento del personale di un’ambulanza, perché il centauro sarebbe risultato morto già da ore.