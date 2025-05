Strage di Monreale, c’è un secondo fermato. Sarebbe il conducente della moto

La scorsa notte, i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura, nei confronti di un 18enne palermitano, accusato – in concorso – del reato di strage. I militari dell’Arma, nel pomeriggio di ieri, hanno individuato nel quartiere Zen il motociclo utilizzato da alcuni dei giovani che la scorsa domenica, a Monreale, hanno esploso decine di colpi di pistola sulla folla, uccidendo tre coetanei e ferendone gravemente altri due.

Il giovane fermato è Samuel Acquisto. In concorso con altre persone ancora non identificate, avrebbe istigato Salvatore Calvaruso, fermato nei giorni scorsi, a sparare colpi di pistola ad altezza uomo in strada dove si trovavano oltre cinquanta persone. Aquisto avrebbe assistito Calvaruso durante le fasi dell’azione di fuoco, «compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità», si legge nel fermo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla guida del motociclo, quella notte, vi sarebbe stato proprio il 18enne fermato questa notte. Mentre erano in corso gli accertamenti tecnici sul motociclo, il 18enne si è consegnato agli inquirenti, accompagnato dal proprio legale di fiducia. Al termine dell’interrogatorio, i è stato disposto il suo fermo che è stato immediatamente eseguito. L’indagato si trova nella casa circondariale di Palermo Pagliarelli.