Saturnia Volley annuncia i primi due acquisti. Arrivano Paul Buchegger e Santi Orduna

Santi Orduna e Paul Buchegger. Sono i nomi dei primi due rinforzi della Saturnia Volley, squadra che il prossimo anno giocherà nel massimo campionato di pallavolo. Un salto di categoria, dopo la conquista della serie A2 sul campo, possibile grazie al subentro a titolo gratuito al posto della rinunciante Tonno Callipo Volley Vibo Valentia. Ed è proprio dalla società calabrese che arriveranno il palleggiatore italo-argentino Orduna e lo schiacciatore austriaco Bucchegger. Il primo, classe 1983, ha collezionato 232 presenze in serie A, mentre il compagno di squadra è a quota 75. Entrambi hanno salutato i nuovi tifosi attraverso due video pubblicati sulla pagina Facebook della Saturnia.

«Devo essere sincero, non pensavo di cambiare squadra quest’anno, soprattutto dopo la promozione – spiega Bucchegger attraverso la pagina ufficiale della società catanese – Poi tutto è cambiato rapidamente, ma Catania ci ha dato la possibilità di continuare a sognare e giocare con un obiettivo super ambizioso. La mia felicità è grande e devo dire grazie a questa società, che ha fatto benissimo in campo e che ha fatto un percorso simile al nostro e che ora scommette su di noi». Soddisfatto per l’arrivo alle pendici dell’Etna anche Orduna che a Catania ha già giocato nella stagione 2008/2009 in serie A2. Poi una lunga trafila prima dell’approdo nella massima serie con la Tonnazzo Padova nella stagione 2014-2015. «Torno con l’entusiasmo di chi questa città l’ha conosciuta sia da sportivo che da cittadino, conosco l’entusiasmo del PalaCatania e non vedo l’ora di sentirlo dal vivo».