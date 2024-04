Inaugurato il nuovo centro sportivo del Palermo Calcio

Per la prima volta in oltre 120 anni di storia, il Palermo Calcio ha il suo centro sportivo di proprietà. È stato inaugurato a Torretta il Palermo City Football Academy, struttura frutto del modello targato City Football Group per la realizzazione di infrastrutture sportive di alto livello.

Oltre ai vertici del club rosanero al completo e alla squadra, hanno preso parte al taglio del nastro le massime autorità politiche cittadine e regionali, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Mauro Balata, presidente della Lega B, ha inviato una lettera esprimendo «la propria soddisfazione per l’obiettivo raggiunto dal club».