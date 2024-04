Domenica a Sciacca c’è in programma il settimo Trinacria Triathlon

Si svolgerà domenica 28 aprile a Sciacca (Agrigento) la settima edizione del Trinacria Triathlon, competizione sportiva che comprende le discipline del nuoto, della bicicletta e della corsa. Due le distanze previste: Mezzo Ironman (1.9 km di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa) e Olimpico che si differenzia dal Mezzo perché prevede 1.5 chilometri di nuoto. Il quartier generale della gara sarà il Mangia’s Club Lipari Hotel di località Sovareto. A organizzare la manifestazione è la società Multisport di Catania con il supporto dell’amministrazione comunale di Sciacca.

Si prevede la partecipazione di oltre 250 atleti: non solo italiani ma provenienti anche da Malta, Olanda, Inghilterra, Svezia, Finlandia e Germania. Quella di Sciacca sarà una delle otto tappe del Circuito Magna Grecia, che prevede lo svolgimento delle gare in luoghi di interesse storico ellenico, nella fattispecie al centro tra le bellezze archeologiche di Selinunte ed Eraclea Minoa. Per permettere lo svolgimento della competizione, dalle 7:30 alle 12:30 di domenica verrà completamente chiusa alle auto la strada statale 115 Trapani-Agrigento, nel tratto compreso tra l’ingresso ovest di Sciacca fino alla località Verdura, all’altezza della rotonda che immette sulla provinciale per Sant’Anna di Caltabellotta. Il traffico sarà deviato in arterie secondarie. Si annunciano alcuni inevitabili disagi.