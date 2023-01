Sant’Agata 2023, arriva l’ordinanza che vieta l’accensione dei ceri. Multe fino a 500 euro

Puntuale come ogni anno arriva l’ordinanza che vieta l’accensione dei ceri durante la festa di Sant’Agata. A firmare il documento questa volta, non essendoci più il sindaco perché sospeso, è stato il commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese. «È fatto divieto a chiunque – si legge nelle carte – nei giorni 3, 4, 5, 6 e 12 febbraio di accendere e trasportare ceri accesi in tutto il territorio comunale». Sarà possibile farlo soltanto in delle apposite aree dedicate. Nello specifico si tratta del lato ovest di piazza Stesicoro, nei pressi del civico 27 di via Cardinale Dusmet, nello slargo tra via Caronda, via Fondaco e via Canfora e infine a piazza Cavour, meglio nota come piazza Borgo. Dietro la firma dell’ordinanza ci sono i noti problemi legati alla sicurezza dei cittadini e al pericolo di incidenti per pedoni e mezzi a due e quattro ruote. Tra le vittime bisogna ricordare Andrea Capuano, morto nei pressi dell’orto botanico, lungo via Etnea, il 10 febbraio 2010. Il fratello maggiore Damiano più volte ha sottolineato l’inutilità di un’ordinanza che non viene mai fatta rispettare.