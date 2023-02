Catania, arrestato un pusher di 26 anni: marijuana nel giubbotto e negli slip

Un viavai di auto, tutte con soste di breve durata, sotto i portici di un piazzale davanti a un palazzo via Galermo a Catania. Sono stati questi movimenti a insospettire i carabinieri che, dopo avere osservato la scena, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne catanese già noto alle forze dell’ordine. In poco tempo, i militari hanno osservato l’arrivo di diverse auto – una Smart FourTwo, una Jeep Renegade e una Ford Fiesta – le persone a bordo scendere e risalire in auto per allontanarsi velocemente dopo una breve sosta ritirando qualcosa dal giovane. I carabinieri hanno inoltre notato che il 26enne, tra una sosta e l’altra, andava alla fine di un parcheggio a rovistare tra i rami di una pianta vicino al muro di cinta per prendere qualcosa da nascondere nella tasca della tuta. Dopo di che, i militari hanno bloccato e identificato il giovane per sottoporlo a una perquisizione: nella tasca del giubbotto hanno trovato 395 euro – ritenuti ricavo dello spaccio – e, negli slip, una busta di cellophane con dento 65 grammi di marijuana. Dopo avere controllato nel muro di cinta, i carabinieri hanno trovato una busta con quattro involucri con dentro cinque grammi di marijuana. Il 26enne è stato arrestato e per lui è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.