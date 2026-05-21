Foto di società italo-belga

Mondello, Cga riconsegna la spiaggia all’Italo-Belga

21/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

l Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sospeso il provvedimento disposto dall’assessorato regionale al Territorio e ambiente con il quale veniva dichiarata decaduta la concessione su una considerevole parte della spiaggia palermitana di Mondello. Accolto per ora, quindi, il ricorso che avanzato della società Italo-Belga, che aveva già ottenuto una sospensiva in attesa del giudizio di merito.

«Ci rimettiamo alla decisione del Cga sulla questione Mondello, anche se personalmente non la condivido. Noi avevamo seguito un iter rigoroso e predisposto un’alternativa valida per la gestione della spiaggia più bella del capoluogo siciliano. Dimostrando ai tanti siciliani – e non solo – che, quando ci sono zone grigie l’istituzione che rappresento sa intervenire con risolutezza». Lo dichiara l’assessore al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, dopo la pronuncia del Cga che ha sospeso la revoca disposta dalla Regione nei confronti dell’Italo-Belga.

«La nostra azione era stata avviata per liberare Mondello dalle irregolarità e dalle ombre mafiose evidenziate dalla Prefettura. Attendiamo settembre per il giudizio di merito. In ogni caso la Regione e il Comune stanno lavorando, con il Pudm e le scadenze dettate dalla direttiva Bolkestein, a una nuova visione di Mondello, capace di coniugare spiagge libere e investimenti da parte di imprenditori pronti a scommettere, con entusiasmo ed energie rinnovate, sulla costa di Palermo».

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