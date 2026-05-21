È morto Vincenzo Santapaola, figlio del boss Nitto

21/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È morto Vincenzo Salvatore Santapaola. L’uomo, che il prossimo 2 giugno avrebbe compiuto 57 anni, era uno dei figli dello storico capomafia Benedetto Santapaola elemento apicale di Cosa nostra catanese. È deceduto la notte scorsa all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasferito per le sue gravi condizioni di salute.

Morto Vincenzo Santapaola

Era da tempo gravemente malato e le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate negli ultimi giorni. Stava scontando, nel carcere di Parma, dove era recluso in regime di 41 bis, una condanna per associazione mafiosa e quella a 30 anni di reclusione per l’omicidio del cugino Angelo Santapaola, commesso nel 2007. Vincenzo Santapaola è morto questa notte in ospedale dove era ricoverato.

Il 2 marzo scorso è morto il padre, l’ergastolano Benedetto Santapaola, nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. Il boss era detenuto nel carcere di Opera a Milano, anche lui in regime di 41 bis. Come il padre, anche Vincenzo Salvatore Santapaola ha lasciato la disposizione che il suo corpo venga cremato.

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