Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 120 Dell’Etna e delle Madonie, nel territorio comunale di Petralia Soprana, in provincia di Palermo. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate al chilometro 73,800.

Una vittima e un ferito

Il bilancio del sinistro è di una persona deceduta – si tratta di un uomo di 84 anni di Geraci Siculo che guidava una Fiat Panda- mentre un’altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e avviare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’impatto.

Strada chiusa e traffico deviato

A causa dell’incidente l’arteria è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Presenti sul posto anche le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.