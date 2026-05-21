Incidente Ragusa-Marina di Ragusa

Incidente stradale sulla Strada Provinciale 25, Ragusa–Marina di Ragusa, dove un camion si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori sono riusciti a liberare l’autista dalle lamiere, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul posto. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo.

A seguito del ribaltamento, parte del carico di pietrame trasportato dal mezzo pesante si è riversato sulla carreggiata, invadendo entrambe le corsie e causando la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del materiale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità lungo l’arteria provinciale.