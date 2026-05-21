Scontro con un veicolo, morto motociclista a Francavilla di Sicilia

Un 45enne, Concetto Francesco Conti, ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto a Francavilla di Sicilia, nel Messinese. A scontrarsi sono stati la motocicletta guidata dalla vittima, originaria di Acireale, e un piccolo fuoristrada sulla strada provinciale 7/I, che collega Castiglione di Sicilia a Francavilla di Sicilia.

I soccorsi al centauro dopo l’incidente

L’impatto è stato fatale al centauro, che non si è mai ripreso nonostante i tentativi di rianimarlo del personale del 118. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Francavilla di Sicilia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.