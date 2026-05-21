Drogato e ubriaco investe due sorelle a Milano. Morta pensionata della provincia di Agrigentino

21/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si chiamava Alfonsa Curiale, aveva 75 anni ed era originaria di Joppolo Giancaxio, nell’Agrigentino, la donna morta dopo essere stata investita ieri sera, intorno alle 21.30, sulle strisce pedonali a Milano. Alla guida dell’auto, secondo quanto emerso, ci sarebbe stato un uomo di 38 anni risultato ubriaco e sotto effetto di cocaina, che dopo l’impatto non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Il fatto è avvenuto in via Carnia e il guidatore era a bordo di una Smart nera. L’uomo è stato individuato successivamente dai carabinieri nel parcheggio di un supermercato e adesso si trova nel carcere di San Vittore.

Alfonsa Curiale era a Milano per assistere la sorella

La pensionata si trovava nel capoluogo lombardo insieme a una sorella, per assistere una terza sorella residente in Lombardia, che stava attraversando un periodo di salute delicato. Nell’incidente è rimasta ferita anche l’altra sorella 71enne, arrivata pure lei dalla Sicilia e originaria del piccolo centro in provincia di Agrigento. La ferita è stata trasferita, come riporta Milano Today, all’ospedale Niguarda.

Il cordoglio a Joppolo Giancaxio

Alfonsa Curiale era molto conosciuta nel suo paese, dove aveva lavorato come dirigente della biblioteca comunale. Non sposata e senza figli, viene ricordata come una persona stimata e apprezzata dalla comunità locale.

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