Si chiamava Alfonsa Curiale, aveva 75 anni ed era originaria di Joppolo Giancaxio, nell’Agrigentino, la donna morta dopo essere stata investita ieri sera, intorno alle 21.30, sulle strisce pedonali a Milano. Alla guida dell’auto, secondo quanto emerso, ci sarebbe stato un uomo di 38 anni risultato ubriaco e sotto effetto di cocaina, che dopo l’impatto […]
Drogato e ubriaco investe due sorelle a Milano. Morta pensionata della provincia di Agrigentino
Si chiamava Alfonsa Curiale, aveva 75 anni ed era originaria di Joppolo Giancaxio, nell’Agrigentino, la donna morta dopo essere stata investita ieri sera, intorno alle 21.30, sulle strisce pedonali a Milano. Alla guida dell’auto, secondo quanto emerso, ci sarebbe stato un uomo di 38 anni risultato ubriaco e sotto effetto di cocaina, che dopo l’impatto non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Il fatto è avvenuto in via Carnia e il guidatore era a bordo di una Smart nera. L’uomo è stato individuato successivamente dai carabinieri nel parcheggio di un supermercato e adesso si trova nel carcere di San Vittore.
Alfonsa Curiale era a Milano per assistere la sorella
La pensionata si trovava nel capoluogo lombardo insieme a una sorella, per assistere una terza sorella residente in Lombardia, che stava attraversando un periodo di salute delicato. Nell’incidente è rimasta ferita anche l’altra sorella 71enne, arrivata pure lei dalla Sicilia e originaria del piccolo centro in provincia di Agrigento. La ferita è stata trasferita, come riporta Milano Today, all’ospedale Niguarda.
Il cordoglio a Joppolo Giancaxio
Alfonsa Curiale era molto conosciuta nel suo paese, dove aveva lavorato come dirigente della biblioteca comunale. Non sposata e senza figli, viene ricordata come una persona stimata e apprezzata dalla comunità locale.