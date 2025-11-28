Foto di Mondello Italo Belga

La Regione Siciliana avvia il procedimento di decadenza della concessione per Mondello immobiliare Italo Belga. La società che gestisce la nota spiaggia di Palermo. La presa di posizione arriva dopo i termini netti con cui, il 20 novembre, la commissione regionale antimafia aveva chiesto l’immediata revoca. «Sette dipendenti risulterebbero legati da vincoli di stretta parentela con il boss Salvatore Genova, condannato nel 2004 a 18 anni di reclusione per associazione mafiosa», spiegavano. Insieme ai rapporti con la società G.M. edil, con amministratore unico Rosario Genova, dipendente della Italo Belga e fratello di Bartolo, capomafia di Resuttana, che risulta fra i lavoratori. Azienda per cui, qualche giorno fa, il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha disposto un’interdittiva antimafia. Adesso, la Regione procede con l’iter già intrapreso il 18 novembre. Dando comunicazione alla Italo Belga, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Dai tornelli illegali al presunto illecito

Determinanti i blitiz estivi e i rilievi denunciati il 30 settembre dal deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera. Oltre alle autorizzazioni non richieste alla Regione, la commissione Antimafia ha denunciato che «dal 2005, anno in cui la concessione alla Italo Belga ha subito una modifica, con un ampliamento della superficie da circa 20mila a 36mila metri quadrati, non è stata chiesta da parte dell’assessorato al Territorio alcuna certificazione antimafia». E inoltre, si legge nella relazione, «a partire dal 2022 la società Mondello immobiliare Italo Belga spa, costantemente ed in esclusiva, ha affidato alla Gm edil una serie di attività che a ben vedere rientrano a pieno titolo nell’alveo delle attività proprie della concessione». Per la commissione diretta da Cracolici, si è di fatto «esternalizzato ad altra società una buona parte, probabilmente la maggior parte, delle attività relative alla gestione del bene in concessione». E ciò risulta non conforme con il contratto di concessione demaniale.

La contestazione della Regione

Nello specifico, nel documento in cui si comunica la decadenza della concessione, il dirigente generale dell’assessorato al Territorio, Calogero Beringheli, ha contestato alla società Mondello immobiliare Italo Belga la «abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione». Ma anche «l’inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti». Oltre alle norme previste dal codice Antimafia. L’assessorato ritiene che, di fatto, la società di Genova gestisse «la maggior parte delle attività relative alla gestione del bene in concessione». In quanto i contratti tra le due società specificavano che gli accordi stipulati, «in ogni caso, non escludono tutte le altre attività che sono normalmente necessarie per l’allestimento stagionale dei lidi» e «per lo smontaggio stagionale dei lidi, la manutenzione e la pulizia dei terreni».