Foto di Mondello Italo Belga

Mondello, la Regione avvia il procedimento di decadenza della concessione per la Italo Belga

28/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

La Regione Siciliana avvia il procedimento di decadenza della concessione per Mondello immobiliare Italo Belga. La società che gestisce la nota spiaggia di Palermo. La presa di posizione arriva dopo i termini netti con cui, il 20 novembre, la commissione regionale antimafia aveva chiesto l’immediata revoca. «Sette dipendenti risulterebbero legati da vincoli di stretta parentela con il boss Salvatore Genova, condannato nel 2004 a 18 anni di reclusione per associazione mafiosa», spiegavano. Insieme ai rapporti con la società G.M. edil, con amministratore unico Rosario Genova, dipendente della Italo Belga e fratello di Bartolo, capomafia di Resuttana, che risulta fra i lavoratori. Azienda per cui, qualche giorno fa, il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha disposto un’interdittiva antimafia. Adesso, la Regione procede con l’iter già intrapreso il 18 novembre. Dando comunicazione alla Italo Belga, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Dai tornelli illegali al presunto illecito

I tornelli nella spiaggia di Mondello che hanno fatto scoppiare il caso delle concessioni balneari in Sicilia

Determinanti i blitiz estivi e i rilievi denunciati il 30 settembre dal deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera. Oltre alle autorizzazioni non richieste alla Regione, la commissione Antimafia ha denunciato che «dal 2005, anno in cui la concessione alla Italo Belga ha subito una modifica, con un ampliamento della superficie da circa 20mila a 36mila metri quadrati, non è stata chiesta da parte dell’assessorato al Territorio alcuna certificazione antimafia». E inoltre, si legge nella relazione, «a partire dal 2022 la società Mondello immobiliare Italo Belga spa, costantemente ed in esclusiva, ha affidato alla Gm edil una serie di attività che a ben vedere rientrano a pieno titolo nell’alveo delle attività proprie della concessione». Per la commissione diretta da Cracolici, si è di fatto «esternalizzato ad altra società una buona parte, probabilmente la maggior parte, delle attività relative alla gestione del bene in concessione». E ciò risulta non conforme con il contratto di concessione demaniale.

La contestazione della Regione

Nello specifico, nel documento in cui si comunica la decadenza della concessione, il dirigente generale dell’assessorato al Territorio, Calogero Beringheli, ha contestato alla società Mondello immobiliare Italo Belga la «abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione». Ma anche «l’inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti». Oltre alle norme previste dal codice Antimafia. L’assessorato ritiene che, di fatto, la società di Genova gestisse «la maggior parte delle attività relative alla gestione del bene in concessione». In quanto i contratti tra le due società specificavano che gli accordi stipulati, «in ogni caso, non escludono tutte le altre attività che sono normalmente necessarie per l’allestimento stagionale dei lidi» e «per lo smontaggio stagionale dei lidi, la manutenzione e la pulizia dei terreni».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, dall’autostop al tentato furto dell’auto: conducente minacciato con una pistola da due minori
Leggi la notizia

La Regione Siciliana avvia il procedimento di decadenza della concessione per Mondello immobiliare Italo Belga. La società che gestisce la nota spiaggia di Palermo. La presa di posizione arriva dopo i termini netti con cui, il 20 novembre, la commissione regionale antimafia aveva chiesto l’immediata revoca. «Sette dipendenti risulterebbero legati da vincoli di stretta parentela con il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze