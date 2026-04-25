Società italo-belga

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello presentato dalla società immobiliare italo-belga, ribaltando la precedente sentenza del Tar Sicilia. Quest’ultimo aveva respinto la richiesta di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di gran parte della spiaggia di Mondello, a Palermo, disposto dall’assessorato regionale al Territorio e Ambiente.

Verso la stagione estiva

Il Cga ha fissato al 14 maggio la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Nelle motivazioni, i giudici sottolineano come «l’imminenza della stagione estiva» possa determinare criticità rilevanti, considerando «l’enorme massa di persone» che ogni anno affolla la spiaggia di Mondello.

Ordine e sicurezza

Secondo il Cga, l’assenza di una gestione organizzata potrebbe dar luogo a «situazioni di concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza». La decisione apre dunque a nuovi sviluppi nella vicenda amministrativa, con possibili ripercussioni sulla gestione di uno dei tratti di litorale più frequentati della Sicilia.