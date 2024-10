Maltempo, frane e allagamenti nel Messinese: chiusa la statale 114 Orientale Sicula

Frame da un video di Centro Meteorologico Siciliano

Piove di nuovo forte in Sicilia, soprattutto nell’area centro-orientale dell’Isola. La statale 114 Orientale Sicula è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per l’allagamento di un tratto a Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. Nel capoluogo i sottopassi di Galati S. Anna e di Primo Molino a Bordonaro, un villaggio di Messina – oltre alle zone di Larderia e Zafferia, frazioni della città – sono invasi dall’acqua. Anche nella zona nord ci sono tombini otturati, strade e marciapiedi allagati per il mancato deflusso della pioggia. Disagi per tombini otturati anche in via Sciascia a San Licandro, quartiere di Messina, e acqua alta davanti a un supermercato di viale Regina Elena. Disagi anche sulla via Garibaldi. Forti precipitazioni questa mattina sulla riviera jonica, a Santa Teresa di Riva, con allagamenti consistenti sul lungomare e nel quartiere Baracca. I vigili del fuoco hanno salvato due persone a Giammoro, frazione di Pace del Mela, rimaste intrappolate in un sottopasso. Situazione simile a Torregrotta, dove una donna è stata soccorsa mentre era in auto in un sottopasso.

Sulla rete di competenza Anas in Sicilia, inoltre, a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore restano attive le precedenti chiusure al traffico. È chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 191 di Pietraperzia a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, con percorso alternativo sulle provinciali 26 e 128. Chiusa in entrambe le direzioni la statale 190 delle Solfare a Butera – sempre nel Nisseno – con deviazioni sulla statale 626 e sulla provinciale 27. Chiusi anche gli accessi sulla statale 190. Per detriti in carreggiata, chiusa la strada statale 192 della Valle del Dittaino, a Catania. È chiusa la strada statale 560 di Marcatobianco, a Enna.