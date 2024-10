Maltempo, a Catania strade trasformate in fiumi d’acqua. Disagi alla circolazione

Sono bastati pochi minuti di pioggia, di forte intensità, per trasformare le strade di Catania in fiumi d’acqua. Scene già viste, che si ripetono ogni anno, ma che adesso risentono anche delle criticità legate alla presenza della cenere vulcanica. Nel capoluogo etneo è particolarmente difficile la situazione lungo via Etnea, all’incrocio con viale Regina Margherita e viale XX Settembre. Problemi alla circolazione anche nell’area di piazza Santa Maria di Gesù in direzione piazza Roma e alla circonvallazione nei pressi del tondo Gioeni. Allagamenti vengono segnalati anche in piazza Duomo e piazza Università. Per oggi, considerata l’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale, il sindaco Enrico Trantino ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura di tutte le scuole, del cimitero e dei parchi pubblici.