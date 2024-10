Catania, uomo in scooter trascinato dall’acqua in via Etnea. Salvato da una donna

Un fiume d’acqua che scende lungo via Etnea ha trascinato per diversi metri un uomo in scooter. La scena, immortalata da un video diventato virale, mostra il centauro insieme al mezzo a due ruote, forse un motorino elettrico, in evidente difficoltà. A intervenire, salvando la vita all’uomo, è stata una donna che lo ha afferrato per il giubbotto trascinandolo fino a una bottega commerciale che si trova al civico 151 di via Etnea.

La scena ricorda per certi versi quanto avvenuto nei pressi di piazza Stesicoro nel 2021. Una donna, forse in preda al panico, aveva abbandonato la propria automobile, rimasta in panne, rischiando di finire travolta dall’acqua. Decisivo l’intervento di Celestino Floralde che sfidò l’alluvione mettendo in salvo la ragazza. «La mia macchina venne trascinata dall’acqua e poi era entrata dentro l’abitacolo – raccontò la donna durante il programma Italia sì – A questa persona rimarrò per sempre grata. Lui è stato un angelo anche perché non tutti lo avrebbero fatto al suo posto».