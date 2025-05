Esplosione in una palazzina nel Palermitano, indagini in corso

Un’esplosione in una palazzina di due piani. È quanto si è verificato oggi pomeriggio a Cinisi, in provincia di Palermo. L’immobile si trova in via Domenico Giunta, una strada non distante dalla sede del Comune. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono ancora in corso le ricerche delle cause che hanno provocato la deflagrazione all’interno dell’abitazione. Secondo quanto emerso finora, non ci dovrebbero essere persone rimaste ferite. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.