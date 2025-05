Morta Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri

«Se ne è andata la prima lettrice dei romanzi di Andrea Camilleri, donna Rosetta», scrive in una nota il direttore dell’associazione Strada degli scrittori Felice Cavallaro. Rosetta Dello Siesto era la moglie dello scrittore siciliano dal 1957. «Conforto e spalla del grande narratore, mamma e nonna di una famiglia che in lei aveva il perno. Compagna di una vita vissuta con l’autore del commissario Montalbano – continua Cavallaro – soprattutto a Roma, ma con incursioni continue nella vera Vigata di Porto Empedocle e nel buen retiro toscano di Bagnoli, la frazione di Santa Fiora (in provincia di Grosseto) dove gli amici più cari andavano a trovarli, con i suoi componenti, ricorda con affetto – conclude il direttore di Strada degli scrittori – questa protagonista di una straordinaria avventura letteraria, tutti vicini alle figlie e ai nipoti».