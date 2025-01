L’incidente in cui è morta la bimba di nove anni a Niscemi, si indaga per omicidio stradale: disposta l’autopsia

Foto di Jerry Italia

È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Dopo l’incidente autonomo di ieri, che ha causato la morte di Aurora Pitino (9 anni), la procura di Gela, in provincia di Caltanissetta, ha aperto un’indagine per omicidio stradale e ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina. Originaria di Niscemi, sempre nel Nisseno, la bimba viaggiava in macchina con la madre (37 anni), che è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo, e con i suoi due fratelli – di 6 e 4 anni – che hanno riportato ferite più lievi; uno dei due è stato portato in un ospedale di Catania. La strada nella quale è avvenuto l’incidente – la provinciale 11 Niscemi-Gela – è nota nella zona, perché nel recente passato si sono verificati altri incidenti gravi. Ieri il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha detto che nel giorno del funerale di Aurora Pitino proclamerà il lutto cittadino.