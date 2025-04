Il caso della ragazza pestata ad Avola, identificati cinque minorenni. Si valuta l’aggravante razziale

Cinque minorenni, quattro ragazze e un ragazzo di età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono stati individuati come presunti responsabili del violento pestaggio ai danni di una coetanea di colore, avvenuto sabato scorso ad Avola, in provincia di Siracusa. Le indagini, condotte dalla polizia sotto il coordinamento della procura per i minorenni di Catania, hanno permesso di risalire ai sospettati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e ai video diffusi sui social network, che hanno documentato la brutale aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e come si vede chiaramente nei filmati, la vittima è stata colpita ripetutamente, finendo a terra dove ha continuato a ricevere calci, anche alla testa, sotto lo sguardo di diversi giovani presenti. Alcuni di loro hanno ripreso la scena con i cellulari senza intervenire. Solo una ragazza si è avvicinata per prestare soccorso alla vittima, interrompendo l’aggressione. I cinque minorenni sono attualmente accusati di lesioni personali. Tuttavia, la polizia non esclude che possa essere contestata l’aggravante della discriminazione razziale.