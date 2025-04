Omicidio a San Gregorio di Catania durante una festa, padre spara e uccide il figlio

Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso intorno all’alba durante una festa che si stava tenendo in una villa in territorio di San Gregorio di Catania. A sparare con una rivoltella 357 magnum, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, è stato il padre (N.L.V. classe 1963) del giovane. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. L’immobile – villa Heaven – in cui è avvenuto il delitto si trova in via Vincenzo Bellini e sarebbe di proprietà della famiglia della vittima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i dettagli del delitto ascoltando la versione dell’uomo che ha sparato. La vittima è Carlo Natale Lo Verde Durante gli spari, come rivelano alcune fonti investigative al nostro giornale, è rimasto ferito al tallone anche un secondo giovane, S.T. classe 1994. Quest’ultimo non sarebbe in pericolo di vita ma per le ferite riportate è stato necessario il trasferimento in ambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania.