Catania, uomo investito in corso Italia. Trasferito in codice rosso in ospedale

Un uomo senza fissa dimora è stato investito questa mattina lungo corso Italia, a Catania. Per il ferito è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. Il clochard è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Le sue condizioni sono critiche ma, secondo quanto risulta a MeridioNews, non è in pericolo di vita. Soltanto ieri pomeriggio, lunedì 28 aprile, una donna era stata investita in via Sant’Euplio, nei pressi delle poste centrali.