Incidente sulla provinciale Gela-Niscemi: muore una bimba di nove anni, grave la madre, feriti gli altri due figli

Una bambina di nove anni è morta in un incidente stradale sulla strada provinciale 11, che collega Gela a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La bambina era originaria di Niscemi. La madre, che era alla guida dell’auto, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Gela. Nell’incidente sono rimasti feriti anche i due fratellini della bimba.