È stata identificata la donna trovata morta a Catania. Proseguono le indagini

01/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È una 36enne originaria della Romania la donna trovata morta ieri a Catania. Il corpo è stato notato da alcuni passanti in uno stabile abbondonato in via Domenico Tempio, un tempo sede del consorzio agrario. Lungo l’arteria, che dal centro città conduce alla periferia sud del capoluogo etneo, sono diverse le strutture che versano nel degrado assoluto, spesso trasformate in ricovero per disperati e tossicodipendenti. Contesto, quest’ultimo, alla quale apparteneva la vittima. La 36enne a quanto pare era una senza fissa dimora dedita alla prostituzione e all’utilizzo di stupefacenti. Sul suo corpo gli agenti hanno trovato diversi lividi. Dettagli che rimandano a una morte violenta. La procura di Catania ha aperto un fascicolo ma al momento non risultano persone indagate.

Il precedente: una prostituta trovata morta alla Playa

Quanto avvenuto ieri rimanda ad altri delitti, alcune di quali rimasti senza un colpevole. Il 22 aprile 2018 in un lido abbondonato alla Playa venne trovato il cadavere di Nikolina Marinova, prostituta 30enne originaria della Bulgaria. La donna era quasi nuda, se si esclude un giubbotto, senza documenti e il suo corpo presentava diverse fratture. All’epoca dei fatti gli agenti si concentrarono sulla rete di conoscenze della donna e in particolare quelle legate al mondo delle prostituzione. Qualche anno prima, nel 2015, venne uccisa la 50enne Letizia Consoli. Un omicidio commesso in una bungalow nei pressi del villaggio Turistico Europeo, che poi venne dato alle fiamme. Per questo delitto venne poi arrestato il 32enne Zakaria Ismaini.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
Leggi la notizia

È una 36enne originaria della Romania la donna trovata morta ieri a Catania. Il corpo è stato notato da alcuni passanti in uno stabile abbondonato in via Domenico Tempio, un tempo sede del consorzio agrario. Lungo l’arteria, che dal centro città conduce alla periferia sud del capoluogo etneo, sono diverse le strutture che versano nel […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
Leggi la notizia

È una 36enne originaria della Romania la donna trovata morta ieri a Catania. Il corpo è stato notato da alcuni passanti in uno stabile abbondonato in via Domenico Tempio, un tempo sede del consorzio agrario. Lungo l’arteria, che dal centro città conduce alla periferia sud del capoluogo etneo, sono diverse le strutture che versano nel […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze