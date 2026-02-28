Foto di Dario De Luca

Catania, donna trovata morta in un edificio abbandonato. Lesioni sul corpo

28/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

ll corpo senza vita di una donna è stato trovato stasera a Catania in un edificio abbandonato, in via Domenico Tempio. Non si esclude la morte violenta. La vittima non è stata ancora identificata. Indaga la Squadra mobile del capoluogo etneo, la procura ha aperto un’indagine.  La vittima, forse una straniera, presenta lesioni sul corpo. Ad avvertire la polizia sono stati dei passanti. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice aggiunta di Catania Liliana Todaro.

