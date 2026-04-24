Sarà celebrato lunedì a Favara il funerale di Gabriele Vaccaro. Il 25enne originario della cittadina in provincia di Agrigento ucciso a Pavia, in Lombardia. Dell’omicidio è accusato un minorenne, mentre altri quattro giovani sono indagati per omissione di soccorso. Questa mattina sul corpo di Vaccaro, ucciso con un fendente alla gola nel parcheggio Catteneo di Pavia, è stata eseguita l’autopsia.

L’autopsia

L’esame, condotto all’istituto di Medicina legale dell’Università pavese, dovrà stabilire se la coltellata sia stata immediatamente mortale o se un soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo. Durante l’autopsia erano presenti il ​​consulente della procura e la medica legale della difesa del minorenne accusato dell’omicidio, Novella D’Agostino. Il giudice ha dato 30 giorni per le conclusioni.

Il funerale di Gabriele Vaccaro lunedì a Favara

Il giovane accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro è detenuto nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Ed è accusato anche di tentato omicidio per avere ferito all’addome-torace un amico della vittima durante la stessa aggressione. Quattro ragazzi presenti quella sera sono indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio. La salma è stata restituita ai familiari. Il funerale di Gabriele Vaccaro si celebrerà lunedì nella chiesa madre di Favara. La cittadina dell’Agrigentino di cui era originaria la vittima che, di recente, si era trasferita al Nord per lavoro.