Bronte, fotografa le scheda in cabina elettorale. Denunciato dalla polizia

25/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Fotografa la scheda elettorale all’interno della cabina ma viene tradito dal rumore della fotocamera del suo smartphone. É successo a Bronte, all’interno della sezione 19, allestita nei locali della scuola Castiglione. Il fatto è avvenuto poche ore prima della chiusura dei seggi, prevista per le 15.

Fotografa la scheda elettorale, l’intervento della Digos

Il protagonista della vicenda, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, è un 35enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos che hanno identificato l’uomo e provveduto a denunciarlo, così come previsto dalla legge. Durante le consultazioni è infatti vietato introdurre cellulari o qualsiasi altro apparecchio in grado di registrare o fotografare. La scheda incriminata, con il voto espresso sia per un consigliere comunale che per un candidato sindaco, è stata annullata.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2026
di

Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze