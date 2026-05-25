Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Bronte, fotografa le scheda in cabina elettorale. Denunciato dalla polizia
Fotografa la scheda elettorale all’interno della cabina ma viene tradito dal rumore della fotocamera del suo smartphone. É successo a Bronte, all’interno della sezione 19, allestita nei locali della scuola Castiglione. Il fatto è avvenuto poche ore prima della chiusura dei seggi, prevista per le 15.
Fotografa la scheda elettorale, l’intervento della Digos
Il protagonista della vicenda, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, è un 35enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos che hanno identificato l’uomo e provveduto a denunciarlo, così come previsto dalla legge. Durante le consultazioni è infatti vietato introdurre cellulari o qualsiasi altro apparecchio in grado di registrare o fotografare. La scheda incriminata, con il voto espresso sia per un consigliere comunale che per un candidato sindaco, è stata annullata.