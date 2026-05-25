Fotografa la scheda elettorale all’interno della cabina ma viene tradito dal rumore della fotocamera del suo smartphone. É successo a Bronte, all’interno della sezione 19, allestita nei locali della scuola Castiglione. Il fatto è avvenuto poche ore prima della chiusura dei seggi, prevista per le 15.

Fotografa la scheda elettorale, l’intervento della Digos

Il protagonista della vicenda, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, è un 35enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos che hanno identificato l’uomo e provveduto a denunciarlo, così come previsto dalla legge. Durante le consultazioni è infatti vietato introdurre cellulari o qualsiasi altro apparecchio in grado di registrare o fotografare. La scheda incriminata, con il voto espresso sia per un consigliere comunale che per un candidato sindaco, è stata annullata.