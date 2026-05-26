Foto di Guardia di finanza

Droga: corriere cocaina e crack arrestato nel Catanese

26/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato arrestato dai finanzieri di Catania nei pressi di Misterbianco, un corriere della droga con oltre 2 chili di stupefacenti. Tra i quali cocaina, marijuana e crack. All’interno del veicolo perquisito dalla polizia c’era un panetto di cocaina, per un peso complessivo di circa 1,2 chilogrammi, nascosto dietro un pannello del vano portabagagli.

In casa aveva un ulteriore chilo di cocaina, crack e marijuana, suddiviso in dosi. I finanzieri hanno proceduto così al sequestro e all’arresto, in flagranza, dell’uomo per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato quasi 200 mila euro. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la reclusione nel carcere di Piazza Lanza.

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